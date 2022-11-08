Україна попросила у США високомобільні системи ППО C-RAM для протидії іранським дронам

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до високопоставлених членів Конгресу США з проханням посприяти отриманню Україною додаткових засобів ППО для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Як передає «Європейська правда», зі змістом листа ознайомилося ABC News.

Стефанчук закликає США надати Україні високомобільні системи протиповітряної оборони, відомі як C-RAM, заявивши, що вони допоможуть захистити «важливі об’єкти, особливо критично важливі електростанції».

C-RAM мають вбудований радар для відстеження загроз, що надходять, і гігантську скорострільну гармату для їх знищення, причому НАТО заявляє, що «найефективніші» системи здатні випускати 4500 пострілів за хвилину.

Високопоставлений український політик повідомив ABC News, що український уряд також звернувся з офіційним запитом до адміністрації Байдена щодо систем C-RAM.

Представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн заявив на цьому тижні в інтерв’ю ABC News, що підтримка США «зосереджена на обладнанні, яке є актуальним для поточної боротьби».

«Ми працюємо цілодобово, щоб задовольнити пріоритетні запити України на допомогу у сфері безпеки, надаючи зброю з американських запасів, коли вона стає доступною», — додав він.

Наразі українські офіційні особи заявляють, що вони використовують цілу низку методів для збиття безпілотників.

За словами українського політика, який був поінформований з цього питання, українські винищувачі використовуються для їх відстеження і, в деяких випадках, для їх збиття.

У своєму листі Стефанчук також просить високопоставлених американських законодавців допомогти йому звернутися до адміністрації Байдена з проханням надати ракети більшої дальності, щоб українські військові могли знищувати такі цілі, як «запаси іранських безпілотників, глибоко в тилу ворога на окупованій території України».