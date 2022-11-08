Росія може вдатись до таких же бомбардувань в Україні, як і в Сирії – британські аналітики Українське військо уразило 17 районів зосередження ворога й 5 пунктів управління » РФ втратила за добу ще 710 солдатів, 15 танків, літак і 4 безпілотники Від 24 лютого Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці в фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада орієнтовно складають: особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано танків ‒ 2786 (+15) од. бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од. артилерійських систем – 1791 (+9) од. РСЗВ – 391 (+0) од. засоби ППО ‒ 203 (+1) од. літаків – 278 (+1) од. гелікоптерів – 260 (+0) од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од. крилаті ракети ‒ 399 (+0) од. кораблі/катери ‒ 16 (+0) од. автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од. спеціальна техніка ‒ 159 (+2) «Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні — найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», — додали в Генштабі.