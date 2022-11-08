РФ втратила за добу ще 710 солдатів, 15 танків, літак і 4 безпілотники

Від 24 лютого Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці в фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада орієнтовно складають:
особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано
танків ‒ 2786 (+15) од.
бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од.
артилерійських систем – 1791 (+9) од.
РСЗВ – 391 (+0) од.
засоби ППО ‒ 203 (+1) од.
літаків – 278 (+1) од.
гелікоптерів – 260 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.
крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од.
спеціальна техніка ‒ 159 (+2)
«Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні — найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», — додали в Генштабі.
Leave a Reply