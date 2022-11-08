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Індія заявила, що продовжить купувати нафту в Росії

Індія росія прапор

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив, що країна продовжуватиме купувати російський газ

Про це повідомляє Reuters.

Джайшанкар зазначив, що купівля російського газу вигідна Індії. Таку заяву він зробив у вівторок, 8 листопада, після того, як провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Москві, яку вперше відвідав з початку повномасштабного вторгнення.

Джайшанкара супроводжували чиновники, відповідальні за сільське господарство, нафту та природний газ, порти та судноплавство, фінанси, хімікати та добрива, а також торгівлю. Це, за словами міністра, свідчить про важливість зв’язків із Росією. Обидві сторони планують розширити свою торгівлю, заважаючи на проблеми РФ із доларом.

«Росія була постійним і перевіреним часом партнером. Будь-яка об’єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно дуже і дуже добре прислужилися обом нашим країнам», — зазначив Джайшанкар.

У відповідь на запитання про план G7 обмежити ціни на нафту, міністр закордонних справ Індії сказав, що в першу чергу Індія як третій споживач нафти та газу повинна дбати про свої інтереси.

«І в цьому відношенні, чесно кажучи, ми побачили, що індійсько-російські відносини працювали на нашу користь. Тож, якщо це піде на мою користь, я хотів би продовжувати так», — наголосив Джайшанкар.

Видання пише, що поїздка Джайшанкара відбулася під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен до Нью-Делі цього тижні. Вона планувала провести переговори з офіційними особами, зокрема, щодо обмеження цін на російську нафту.

8 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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