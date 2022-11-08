Індія заявила, що продовжить купувати нафту в Росії

Про це повідомляє Reuters.

Джайшанкар зазначив, що купівля російського газу вигідна Індії. Таку заяву він зробив у вівторок, 8 листопада, після того, як провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Москві, яку вперше відвідав з початку повномасштабного вторгнення.

Джайшанкара супроводжували чиновники, відповідальні за сільське господарство, нафту та природний газ, порти та судноплавство, фінанси, хімікати та добрива, а також торгівлю. Це, за словами міністра, свідчить про важливість зв’язків із Росією. Обидві сторони планують розширити свою торгівлю, заважаючи на проблеми РФ із доларом.

«Росія була постійним і перевіреним часом партнером. Будь-яка об’єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно дуже і дуже добре прислужилися обом нашим країнам», — зазначив Джайшанкар.

У відповідь на запитання про план G7 обмежити ціни на нафту, міністр закордонних справ Індії сказав, що в першу чергу Індія як третій споживач нафти та газу повинна дбати про свої інтереси.

«І в цьому відношенні, чесно кажучи, ми побачили, що індійсько-російські відносини працювали на нашу користь. Тож, якщо це піде на мою користь, я хотів би продовжувати так», — наголосив Джайшанкар.

Видання пише, що поїздка Джайшанкара відбулася під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен до Нью-Делі цього тижні. Вона планувала провести переговори з офіційними особами, зокрема, щодо обмеження цін на російську нафту.