Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США

Білий дім обіцяє Україні підтримку США незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

У цьому запевнила речниця президента Джо Байдена Карін Жан-П’єр, повідомляє «Європейська правда».

«Ми впевнені, що підтримка Сполученими Штатами України буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому. Ви бачили, як Джейк Салліван сказав те саме, коли був у Києві в понеділок, і підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в цілій низці областей — чи то допомога в галузі безпеки, економічна допомога чи допомога в галузі прав людини», — сказала Жан-П’єр.

За її словами, члени Конгресу – республіканці та демократи – чітко заявили про незмінну підтримку США України.

«За будь-якого сценарію президент Байден прихильний до роботи у двопартійній манері, як він це робив — він робив для підтримки України», — додала речниця Білого дому.