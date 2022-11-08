Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс

Идет борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате

Во вторник американцы голосуют на промежуточных выборах в США, которые определят, утратят ли демократы контроль над Конгрессом или сохранят его.

Таким образом, речь идет и о том, сохранят ли они возможность продвигать программу президента Джо Байдена в течение следующих двух лет.

Партия, контролирующая Белый дом, обычно теряет места на промежуточных выборах.

Согласно внепартийным прогнозам, результаты вторника не станут исключением, поскольку высокая инфляция и преступность вызывают большую обеспокоенность среди избирателей, чем вопрос о конституционном праве на аборт и нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

Избираются все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Республиканцы, как принято считать, получат пять мест, необходимых им для контроля над Палатой представителей, в то время как в Сенате, который в настоящее время разделен 50 на 50, все решится в четырех решающих гонках в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.

Вместе с тем еще до завершения промежуточных выборов в Конгресс начали формироваться контуры президентских выборов 2024 года. Бывший президент Дональд Трамп в понедельник вечером намекнул на то, что он скоро начнет новую кампанию за Белый дом, сказав сторонникам в Огайо, что он сделает «большое объявление» 15 ноября.

Более 42 миллионов американцев проголосовали досрочно, по почте или лично, согласно данным проекта «Выборы в США». Избирательные структуры штатов предупреждают, что полные результаты могут быть неизвестны в течение нескольких дней, пока подсчитываются бюллетени, и контроль над Сенатом, возможно, не будет известен до 6 декабря и вероятного второго тура выборов в Джорджии.

Тем временем Министерство юстиции объявило, что намерено следить за соблюдением федеральных законов об избирательных правах в 64 юрисдикциях в 24 штатах.

Одновременно проходят выборы 36 губернаторов и десятки других гонок на уровне штатов, включая губернаторские выборы в таких колеблющихся штатах, как Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона и Джорджия.