ЗСУ сумісні з НАТО, та потрібна реформа оборонних механізмів – посол Британії

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що вимога про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО була виконана ще до початку повномасштабної війни, однак нині існує потреба в інституційній реформі оборонних механізмів в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише «Європейська правда».

«І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, — вона показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку у цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано, йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, доведеться ще проробити багато роботи», — пояснила Сіммонс.

Посол наголосила, що ця реформа необхідна не лише для питання вступу чи не вступу України до НАТО, вона є важливою для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

За словами посла, існує також тісний зв’язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ та політичним рішенням щодо вступу України до НАТО.

«Я думаю, що у всьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв’язок між необхідністю суттєвих реформ та політичним рішенням, бо якщо ви не досягнете прогресу у цих суттєвих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення числа членів», — сказала Сіммонс.

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в «інший час», а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.