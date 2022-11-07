Окупанти вивезли до Росії понад 6 тис. українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 6 032 дітей

Про це керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор повідомила в ефірі «Суспільного».

«Мушу уточнити — це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності», — сказала вона.

Вихор повідомила, що ввечері 4 листопада Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де перебувають діти з обмеженими фізичними можливостями, вивезли на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму. За її словами, якщо росіяни вчасно не повернуть дітей до України, їх вважатимуть депортованими.