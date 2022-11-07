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ГУР: У росіян залишилося лише 120 «Іскандерів»

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

Джерело: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, цитує ГУР

Деталі: Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 «Іскандерів».

Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

«Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті», – заявив представник ГУР МОУ.

7 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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