ЗСУ сумісні з НАТО, та потрібна реформа оборонних механізмів – посол Британії » ГУР: У росіян залишилося лише 120 «Іскандерів» Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Джерело: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, цитує ГУР Деталі: Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 «Іскандерів». Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі. «Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті», – заявив представник ГУР МОУ.