76-летняя Шер подтвердила, что встречается с мужчиной на 40 лет младше

76-летняя певица Шер подтвердила, что встречается с 36-летним музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом. Слухи об их романе возникли, так как пару, держащуюся за руки, заметили в Западном Голливуде на прошлой неделе.

Шер опубликовала фото Александра в своем твиттере (заблокирован в РФ), сопроводив его смайликом в виде сердца. Пост вызвал ажиотаж среди поклонников звезды, и Шер в комментариях ответила на некоторые вопросы, а также приструнила хейтеров, которые указали ей на разницу в возрасте.

«Любовь не знает математики. Я влюблена, а не ослеплена любовью. Я не буду объясняться, ведь ненавистники все равно будут ненавидеть. Не имеет значения, что мы счастливы и никому не мешаем», — написала Шер подписчикам в серии сообщений.

Шер/Instagram*

Александр Эдвардс/Instagram*

Шер призналась, что познакомилась с Эдвардсом еще во время Недели моды в Париже в сентябре и уже успела представить его членам своей семьи. Исполнительница хита Believe также призналась, что ее новый бойфренд обращается с ней «как с королевой».

Шер, которая сейчас находится в Нью-Йорке, также отметила, что Александр не сопровождает ее в этой поездке, так как он работает.

Эдвардс начинал свою карьеру как рэпер, а сейчас работает музыкальным продюсером. Он также является вице-президентом отдела артистов и репертуара музыкальной компании Def Jam, которая сотрудничает с Рианной, Джастином Бибером, Снуп Доггом, Теяной Тейлор и другими. Среди подписанных артистов также был ныне покойный рэпер DMX.

Ранее Александр встречался с Эмбер Роуз, у них есть общий сын Слэш Электрик. В августе прошлого года Эмбер обвинила Эдвардса в романах с 12 разными женщинами во время их отношений, а позже он в социальных сетях признался в изменах. Вскоре после этого они расстались.

У Шер, по ее собственному признанию, и ранее были романтические отношения с мужчинами помоложе. Так, несколько лет назад певица рассказала, что встречалась с Томом Крузом на заре его карьеры: ему тогда было 23 года, а ей — 38 лет. Среди бывших возлюбленных Шер также были гитарист Ричи Самбора, который моложе ее на 13 лет, и сценарист и автор комиксов Marvel Рон Циммерман, который был младше Шер на 12 лет (в августе этого года он скончался на 65-м году жизни).