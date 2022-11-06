Війна в Україні переросте у громадянську війну всередині Росії, — Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Кадиров і Пригожин задали новий тон російській політиці

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У Росії вже визначальним буде не якісь фінансових зв’язків з олігархами. Сила політика вже визначається кількістю озброєних людей, які йому підкоряються. І це картина абсолютно нової Росії. Сила Пригожина та сила Кадирова в тому, що в них є по 30 тисяч озброєних солдатів, що підкоряються лише їм. На фронті виникає маса ситуацій та зіткнень цих структур із російськими збройними силами», — зауважив Піонтковський.

За словами політолога, путінська держава втратила монополію на насильство.

«Насильство стає аргументом тих польових командирів, які змогли згуртувати в себе найбільш кваліфіковані, енергійні та чисельні збройні підрозділи. Це блискавиці нової тривалої громадянської війни, що сколихне всю Росію. Війна в Україні переросте в громадянську війну всередині Росії. Поки що це боротьба елітна. А ось боротьба масова, народна почнеться тоді, коли половина мобіків, які виживуть після поразки Росії повернуться зі своїми автоматами в столицю. Ось приблизно така перспектива зараз у Росії», — пояснив Піонтковський.