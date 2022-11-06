Туреччина може знищити флот РФ у Чорному морі за кілька годин

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в етері Еспресо.

Він зауважив, що Туреччина має узбережжя в Чорному та Середземному морі. У зв’язку з війною РФ проти України вона закрила чорноморські протоки для іноземних військових кораблів, а суден своїх ВМС не тримає там протягом 20 років.

«Турецькі кораблі, зважаючи на модернізацію, яку проводили турки останні 20 років, надсучасні. Це німецький і американський проєкт. Вони озброєні «гарпунами» — це сучасна зброя. Вона може знищити застарілий Чорноморський флот РФ в акваторії Чорного моря, відрізаний від інших російських флотів, за декілька годин. І навіть заходити в Чорне море необов’язково. Турки можуть здійснити це фактично з акваторії Середземного моря», — наголосив Павло Лакійчук.