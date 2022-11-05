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ЗСУ б’ють по річкових переправах росіян на окупованих територіях

Українські військові знищили ворожий буксир, 6 паливозаправників та уразили колону з окупантами

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

3 листопада Сили оборони завдали вогневе ураження по російській переправі поблизу Антонівки, що в Херсонській області. Українські військові знищили буксир, ще 2 плавучих засоби потрібно ремонтувати.

Також підтвердилася інформація про попадання в колону окупантів, яка чекала на переправу біля Ольгівки на Херсонщині.

До того ж ЗСУ знищили 6 російських паливозаправників. Це сталося 4 листопада в районі Нововасилівки Миколаївської області.

«Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється», — додають у Генштабі.

5 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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