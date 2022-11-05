«Є підстави для надії»: посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на NTV, він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke.

«У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну», — сказав він.

З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. «Нам потрібні ці бойові танки», — підкреслив Макеєв.

Настав «час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів — місць зґвалтувань і масових поховань?», сказав він.

За його словами, Німеччина вже «продемонструвала лідерство» з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

«І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo», — сказав Макеєв.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: «Так, ми говоримо про це».

Мета України — перемогти у війні, наголосив Макеєв. «За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді» – сказав посол.