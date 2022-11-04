Виживає 1 із 20: українська артилерія змушує окупантів панікувати

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«У нас людей просто нету… У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, с 8 рот остались 45… А эта война – артиллерийская. «Грады», «Ураганы», «Смерчи», «Торнадо», «Вихри» вообще не затыкаются», – говорить у телефонній розмові окупант, який воює на Донецькому напрямку.

Ще один окупант розповідає про високий рівень вмінь українських артилеристів напротивагу їхнім. І обоє думають над тим, як втекти із війни, зважаючи на статистику виживання.

«СБУ рекомендує усім, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікати із прийняттям єдино правильного рішення. Здатися в полон – означає зберегти життя», – наголошують у службі безпеки.

За номерами телефонів: +380665803498, +380931192984 – детальна інструкція як саме можна здатися у полон.