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Українська авіація уразила 20 районів зосередження ворожого озброєння і техніки

Повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління та позиціях засобів ППО противника, а також знищили 3 дрони-камікадзе

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у фейсбук.

За 3 листопада Сили оборони ЗСУ збили 3 дрони-камікадзе «Шахед-136». Також українські захисники завдали по окупантах 21 удар, уражено 20 районів з ворожим озброєнням та військовою технікою.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки», — мовиться в повідомленні.

ЗСУ знищили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки та мінно-вибухові загородження.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив збільшення інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 щоденних ворожих атак.

4 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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