Окупанти обстріляли Миколаїв: пошкоджено адмінбудівлю, автівки та складські приміщення Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу – ISW » Українська авіація уразила 20 районів зосередження ворожого озброєння і техніки Повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління та позиціях засобів ППО противника, а також знищили 3 дрони-камікадзе Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у фейсбук. За 3 листопада Сили оборони ЗСУ збили 3 дрони-камікадзе «Шахед-136». Також українські захисники завдали по окупантах 21 удар, уражено 20 районів з ворожим озброєнням та військовою технікою. «Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки», — мовиться в повідомленні. ЗСУ знищили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки та мінно-вибухові загородження. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив збільшення інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 щоденних ворожих атак.