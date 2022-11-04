Трамп планирует снова идти в президенты в 2024 году

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Трампа в Айове на митинге поддержки сенатора-республиканца Чака Грассли.

«Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова», — сказал Трамп о баллотировании на пост президента.

После возгласов толпы: «Трамп, Трамп, Трамп», бывший президент сказал: «Это хорошо, что ж, готовьтесь, это все, что я вам скажу, очень скоро. Готовьтесь».

Ведомство пишет, что на митинге в Айове Трамп призвал избирателей избрать республиканцев на промежуточных выборах в следующий вторник, чтобы дать партии контроль над конгрессом.

Также экс-президент должен провести митинги в Пенсильвании, Флориде и Огайо от имени своих кандидатов за несколько дней до выборов.

Дональд Трамп занимал пост президента Соединенных Штатов Америки с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Во время президентских выборов 2020 года он уступил Джо Байдену.