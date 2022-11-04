Російська ракета знову влучила в об’єкт енергетики України

У п’ятницю росіяни здійснили черговий ракетний удар по одному із підприємств компанії «ДТЕК Енерго»

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12-та атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих пошкоджень. Після закінчення обстрілів працівники ДТЕК оперативно розпочнуть ремонтні роботи.

У компанії також повідомили, що з міркувань безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники. Решта працює у віддаленому режимі.