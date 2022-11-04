Над Львівщиною ППО збила іранський дрон-камікадзе «Шахед»

Сьогодні вранці, 4 листопада, сили протиповітряної оборони збили у Львівській області іранський дрон-камікадзе «Шахед»

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає «Еспресо.Захід».

На щастя, за його словами, внаслідок цього постраждалих та руйнувань немає.

«Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахед». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України за блискучу роботу!» — зазначив Козицький.