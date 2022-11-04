Міністр оборони України допустив відступ російських військ із Херсонської області, але ЗСУ не дадуть їм це зробити без втрат
Про це міністр заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 4 листопада.
Резніков зазначив, що Росія має звичку «демонструвати жести доброї волі» і як приклад навів відступ з півночі Київської області та з острова Зміїний.
«Думаю, що вони потенційно готові до чергового акту доброї волі щодо правого берега Дніпра, в районі Херсона та області, але для цього їм все одно доведеться втратити частину свого потенціалу через дії ЗСУ у відповідь», – сказав Резніков.
Дощова погода в Херсонській області також впливає на бойові дії, заявив він, а росіяни використовують як транші іригаційні системи та канали, яких багато в Херсонській області.
Рєзніков зазначив, що зараз українські військові просуваються вперед на кількох фронтах у Херсоні, проте Росія зміцнила позиції на обох берегах Дніпра.
Україна припускає, що дії Росії можуть бути спробою заманити ЗСУ у пастку, створюючи враження про плани російських військових покинути зайняті ними території.
Відзначимо, що сьогодні офіційні російські канали з посиланням на херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова повідомляли, що у Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину.
Проте саме відео зі зверненням колаборанта згодом було замінено на нове, де вже не було жодного слова про комендантську годину, а натомість помітний монтаж.
Leave a Reply