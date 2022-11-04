Міністр оборони України допустив відступ російських військ із Херсонської області

Міністр оборони України допустив відступ російських військ із Херсонської області, але ЗСУ не дадуть їм це зробити без втрат

Про це міністр заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 4 листопада.

Резніков зазначив, що Росія має звичку «демонструвати жести доброї волі» і як приклад навів відступ з півночі Київської області та з острова Зміїний.

«Думаю, що вони потенційно готові до чергового акту доброї волі щодо правого берега Дніпра, в районі Херсона та області, але для цього їм все одно доведеться втратити частину свого потенціалу через дії ЗСУ у відповідь», – сказав Резніков.

Дощова погода в Херсонській області також впливає на бойові дії, заявив він, а росіяни використовують як транші іригаційні системи та канали, яких багато в Херсонській області.

Рєзніков зазначив, що зараз українські військові просуваються вперед на кількох фронтах у Херсоні, проте Росія зміцнила позиції на обох берегах Дніпра.

Україна припускає, що дії Росії можуть бути спробою заманити ЗСУ у пастку, створюючи враження про плани російських військових покинути зайняті ними території.

Відзначимо, що сьогодні офіційні російські канали з посиланням на херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова повідомляли, що у Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину.

Проте саме відео зі зверненням колаборанта згодом було замінено на нове, де вже не було жодного слова про комендантську годину, а натомість помітний монтаж.