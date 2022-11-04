Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на випущені ракети

Ізраїльські військові вранці в п’ятницю, 4 листопада, завдали ударів по Сектору Гази. Атаку здійснили у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС

Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначає, що завдала авіаударів по підземному об’єкту з виробництва ракет, який використовувало терористичне угруповання ХАМАС.

«Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю… і він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами», — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

ЗМІ пишуть, що «об’єкт опору в Аль-Магазі був уражений».

Зазначається, що атака у відповідь сталася після чотирьох ракет, які були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю в четвер, 3 листопада.

За даними ізраїльських військових, одна ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони «Залізний купол» над прикордонним містом, а інші три впали в секторі.

Повідомлень про постраждалих або руйнування після ракетних обстрілів не надходило.

Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за запуски, але ЦАХАЛ вважає відповідальним ХАМАС.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно вогняні кулі та дим у Газі.