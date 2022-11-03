За добу з-за кордону повернулися 28 тис. українців

За минулу добу, 2 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що з України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. Зокрема, 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Та до України вчора в’їхали 31 тисяча осіб, 28 тисяч з них – українці.

Крім цього, стало відомо, що вчора 15 чоловіків намагались незаконно перетнути державний кордон, усіх їх затримали прикордонники. Зауважують, що 5 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 10 осіб затримані поза ними.

Крім того, не пропустили через кордон 5 чоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів про «інвалідність» та «непридатність до військової служби».

«У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України», – додають у повідомленні.