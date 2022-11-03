В Мелітополі пролунав вибух на заводі, де був штаб окупантів

Вранці 3 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на території заводу «Рефма», де росіяни облаштували свій штаб.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров та колаборант росіян і державний зрадник Володимир Рогов у Telegram

«Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. О 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу «Рефма», де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів».

Мер міста додав, що наразі рахують кількість ліквідованих загарбників.

Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов. Однак він запевняє, що у місті успішно спрацювала ППО.