Українські партизани ефективно відволікають Кремль від операцій на передовій

Росія навряд зможе ефективно протистояти партизанському руху українців на окупованих територіях, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ефективні атаки українських партизанів змушують Кремль відволікати ресурси від операцій на передовій, щоб допомогти убезпечити тилові райони, погіршуючи здатність Росії захищатися від поточних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій. Погана російська оперативна безпека уможливила напади українських партизанів. Дедалі більша нестача живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тили від атак партизанів і одночасно захищатися від українських контрнаступів», – йдеться в останньому звіті організації.

Експерти Інституту вивчення війн вказують, що Кремль досі неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.

За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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