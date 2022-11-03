Талибы устроили в Афганистане опиумный бум

Запрет правительства талибов на выращивание опийного мака в Афганистане привел к обратным результатам. В 2022 году его вырастили на 32% больше, чем год назад, говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП), который цитирует «Интерфакс». Из этого урожая может получиться 350–380 тонн чистого героина.

Доходы афганских крестьян от продажи опиума за год выросли более чем в три раза: с $425 млн до $1,4 млрд. «Афганские крестьяне попали в ловушку незаконной опийной экономики», — признала исполнительный директор УНП Гада Вали. Площадь посевов мака достигла в 2022 году 233 тыс. га.

«Международное сообщество должно работать над тем, чтобы удовлетворить острые потребности афганского народа и пресечь деятельность преступных группировок, занимающихся незаконным трафиком героина и причиняющих вред людям по всему миру», — заявила Вали.

Афганистан считается ведущим производителем опиума в мире: на его долю приходится порядка 80% поставок опиатов в мире, отмечается в докладе. Выращивание опийного мака в стране стало незаконным в апреле. Однако антинаркотические операции свидетельствуют о том, что поток опиатов в стране не ослабевает.

По данным УНП, в прошлом году оборот от торговли опиумом в Афганистане составил от $1,8 до $2,7 млрд. Производство опиума до запрета составляло около 1/10 ВВП Афганистана.