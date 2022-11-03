РФ запустила крилаті ракети через зерновий коридор, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці 2 листопада Росія запустила крилаті ракети через маршрути коридору, яким із українських портів транспортують продовольство

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск — а вони майже щоденні — прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів — працювати разом, щоб зменшити російську загрозу», — сказав Зеленський.

Президент також відзначив зусилля партнерів України щодо продовження транспортування з України продовольства та назвав Росію загрозою глобальній продовольчій безпеці.

«Сьогодні в нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу — експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово й дієво відреагувала ООН і особисто генеральний секретар Гутерреш. Діяв і президент Туреччини Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин. Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це — РФ, більше ніхто. Уся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах — ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що через російську агресію країни Африки та Азії втрачають десятки мільярдів доларів, а десятки мільйонів людей потерпають від погіршення рівня життя.

«Якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б’є по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам… Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування — і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю», — сказав Зеленський.