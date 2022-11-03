Памятка туристу по Турции

Памятка туристу по Турции

Турция уже на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в рейтинге популярных туристических мест для казахстанцев. Туристы выбирают страну в первую очередь из-за оптимального соотношения цены и качества: при довольно небольшом ценнике за тур в стране можно провести полноценный отдых и забыть о повседневных заботах. Кроме того, турецкие курорты – это прекрасный выбор для первого отдыха за рубежом. Если вы желаете купить тур в Турцию https://poedem.kz/tours/turkey, рекомендуем воспользоваться сайтом проверенного туристического агентства. В этой статье мы расскажем, что нужно знать перед путешествием в Турцию, чтобы от отпуска остались только положительные впечатления.

Когда лучше планировать путешествие в Турцию?

Перед туристами, которые желают отправиться в отпуск, встает один главный вопрос: на какой месяц лучше купить тур в Турцию? Узнаем, когда в стране начинается период высокого сезона и в каком месяце комфортнее всего отдыхать. Турецкий климат в каждом регионе имеет свои особенности:

На Средиземноморском побережье сохраняется субтропический климат. В летнюю пору года погода жаркая и без осадков, а зимой – дождливая. Температура воздуха днем в летние месяцы составляет примерно +30-32С, а температуря воды в море — +26С.

Климатические условия Черноморского побережья более мягкие. В летний период года температура воздуха днем прогревается до +25-29С. А температура воды Черного моря с мая до октября составляет пример +24С.

В центральной части Турции лето жаркое и сухое, а зимы – холодные. Температура воздуха летом прогревается до +31С, а зимой составляет – от +8 до -4С.

В целом пляжный сезон стартует в мае и длится по октябрь месяц включительно. Туристам, которые плохо переносят жаркие погодные условия, лучше купить тур на май-июнь или на период бархатного сезона в Турции. Кроме того, цены на туры в это время приятно порадуют. Если же планировать отдых в июле или августе, тогда можно рассчитывать на хороший загар и высокие цены.

Что взять с собой на отдых в Турцию?

С собой в путешествие необходимо взять:

• Загранпаспорт;

• Билет на самолет;

• Бронь гостиницы или туристическую путевку.

Виза для туристов из Казахстана при поездке до 90 дней не потребуется. В остальном рекомендуем брать с собой вещи в зависимости от сезона. Если вы планируете самостоятельное путешествие не по пакетному туру, советуем заранее побеспокоиться о брони жилья. Особенно в разгар сезона.

Отели

Любой турецкий курорт предлагает гостиницы разных категорий: от эконом варианта и до люксовых, с разнообразными бассейнами, водными горками и современной инфаструктурой. Туристы могут купить тур в Турцию в гостиницу с любым типом питания и проживания. Турция может похвастаться широким выбором отелей всех категорий. Именно здесь зародился отдых по популярной системе «all inclusive». Однако к выбору гостиницы стоит подходить ответственно – ориентироваться только на критерий «звездности» не нужно. Например, может оказаться так, что две соседние «пятерки» будут значительно отличаться по качеству обслуживания и условиям.

Если вы планируете купить тур в Турцию в высокий сезон, знайте, что может произойти так, что вас поселят не в ту гостиницу, которую вы бронировали. Причин на это может быть масса. Но обращаем внимание, что туроператор должен предоставить вам гостиницу аналогичной категории и по соответствующей цене.

Правила безопасного отпуска в Турции

Правила предосторожности на отдыхе никогда не бывают лишними. Планируя свое первое путешествие в новую страну, лучше купить тур. Это поможет быстрее адаптироваться в новых условиях, а страховка придаст уверенности в чужой стране.

А чтобы отпуск прошел без неприятностей, следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями:

Ювелирные украшения, крупные суммы денег храните в сейфе.

Обменивать валюту нужно только в специальных пунктах, но не у случайных прохожих.

На время прогулок, экскурсий или шопинга берите с собой документы.

Не распивайте горячительные напитки на улице. Такое действие в Турции карается штрафом.

Не забывайте торговаться на местных базарах.

Воздержитесь от фотографирования местных жителей без спроса. Также в стране существуют учреждения, где делать селфи категорически нельзя. Как правило, в таких местах можно увидеть предупреждающие таблички.

Не носите с собой на рынок, экскурсии или кафе крупную сумму денег.

Подводя итог, важно сказать, что Турция – это яркое и дружелюбное государство. Отдых здесь однозначно запомниться положительными эмоциями. Главное – знать некоторые особенности по организации отдыха. Если вы еще не знаете, где купить тур в Турцию https://poedem.kz/tours/turkey, тогда скорее переходите на сайт проверенного туроператора «Поедем». Хорошего отпуска!