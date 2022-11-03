Окупанти вивозять автомобілі швидкої допомоги й обладнання лікарень Херсонщини та примусово евакуюють жителів двох областей

Росіяни оголосили про «евакуацію» місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбук.
У Генштабі стверджують, що примусовій евакуації російських загарбників підлягатимуть мешканці міст та сіл вздовж лівого берега річки Дніпро: від Великої Знам’янки Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.
Також окупанти продовжують красти й вивозити медичне обладнання. Мовиться зокрема про автомобілі швидкої допомоги й апаратуру лікарень у Голій Пристані, які загарбники перевезли до Скадовська.
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