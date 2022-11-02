В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній

В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній – YouControl

Середа, 2 листопада 2022, 11:47 — Олексій Павлиш

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youControl

Поки над Україною літають ворожі шахеди, в країні продовжують працювати майже 900 компаній з іранським капіталом. За 2020 рік ці підприємства згенерували понад 350 млн грн чистого доходу.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl.

«Для визначення присутності іранського капіталу в українських компаніях, аналітики YouControl дослідили офіційні дані Єдиного державного реєстру стосовно засновників та кінцевих бенефіціарів українських підприємств. У результаті було виявлено 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників або кінцевих бенефіціарів даних підприємств наявні громадяни Ірану або ж закордонні компанії з іранською «пропискою», — йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, які минулоріч розкрила Державна фіскальна служба, ці компанії згенерували 351,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. При цьому, контролюючи 431,4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398,7 млн грн, додають в YouControl.

«Ці суми свідчать про відносно низький рівень прямої присутності іранського капіталу в діловому ландшафті України, адже кожна із топ 1000 найбільших компаній України згенерувала як мінімум 1 мільярд гривень виторгу за аналогічний період.

Однак, не варто забувати, що іранський капітал з огляду на багаторічні міжнародні санкції здавна був схильний приховуватись за офшорними непрямими ланцюжками власності або ж діяти в тіньовому секторі економіки поза периметром офіційного регулювання. Отже, реальні масштаби присутності іранського капіталу в Україні можуть бути значно вищими», — пояснюють аналітики.

У дослідженні йдеться, що 661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області.

«Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше», — свідчать результати.

При цьому, іранські компанії здебільшого займаються в Україні неспеціалізованої оптовою торгівлею. Відповідний КВЕД зазначений як основний для 91 іранської компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами і фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.