США не бачать ознак того, що Росія готує застосування ядерної зброї

Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї.

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно», — сказав Кірбі.

«Ми продовжуємо відстежувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування», — додав він.

Кірбі зазначив, що у нього немає конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.