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Пентагон: Китай затягує з переговорами щодо ядерного стримування

Китай

Чиновники Сполучених Штатів стверджують, що в Китаї не виявили інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов’язаного з ядерною зброєю

Про це передає Reuters.

Так, Пентагон вже заявляв, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 року мати 1000 ядерних боєголовок.

Стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал зброї, Пекін чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями.

Заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями  Олександр Белл повідомив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.

«Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління», — зазначив він.

2 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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