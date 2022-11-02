В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній Учені витягли ДНК зі скелета «вампіра», який жив у 18 столітті » Нетаньягу перемагає на виборах в Ізраїлі В Ізраїлі на виборах у вівторок може перемогти колишній прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, свідчать результати екзитполів. Опитування на виході з виборчих дільниць, що передбачають результат до офіційних даних, дають його правому блоку на чолі з партією Лікуд незначну більшість місць. Такий результат означав би повернення Нетаньягу, який пішов минулого року після 12 років при владі. Ці вибори широко розглядалися в Ізраїлі як голосування за або проти повернення Нетаньягу. Офіційні результати, які все ще можуть призвести до іншого результату, очікуються найближчим часом. Екзитполи ізраїльського телебачення припускають, що блок Нетаньягу отримає 61 або 62 місця у 120-місцевому кнесеті (парламенті). Згідно з опитуваннями, Лікуд може стати найбільшою партією в кнесеті з 30-31 місцем і має більшість за підтримки націоналістичних та релігійних партій. Очікується, що лівоцентристська партія чинного лідера прем’єр-міністра Яїра Лапіда, який переміг Нетаньягу на виборах минулого року, здобуде 24 місця. Якщо опитування підтвердяться, це відсуне перспективу шостих виборів лише через чотири роки після того, як аналітики передбачали безвихідь. Перемога стане помітним поворотом для Нетаньягу, на політичному майбутньому якого ставили хрест після того, як Лапід сформував малоймовірний альянс ідеологічно різних партій, щоб прийти до влади у червні 2021 року. 73-річний Нетаньягу є одним із найсуперечливіших політичних діячів Ізраїлю, якого ненавидять багато центристів і лівих, але обожнюють низові прихильники Лікуда. Він є переконаним прихильником будівництва Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан, окупованому після війни на Близькому Сході 1967 року. Поселення там вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, хоча Ізраїль це заперечує. Він виступає проти створення палестинської держави на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа як вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту — формули, яку підтримує більшість міжнародної спільноти, зокрема адміністрація Байдена у США. Нетаньягу зараз перебуває під судом за звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою — звинувачення, які він категорично заперечує. Його можливі партнери в коаліційному уряді на чолі з Лікудом заявили, що реформують закон, що призведе до припинення суду над ним. Ультранаціоналістичний союзник Лікуда, Релігійний Сіонізм, схоже, отримав 14 місць, що зробить його третьою за величиною партією. Її лідери здобули сумну популярність завдяки використанню антиарабської риторики та підтримці депортації «нелояльних» політиків або цивільних. Політолог Гаїль Талшир з Єврейського університету в Єрусалимі зазначив, що якщо екзитполи «відбивають реальні результати, Ізраїль на шляху до того, щоб стати Угорщиною Орбана».