Британська розвідка спіймала Пригожина на брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі

Заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про задовільні темпи просування найманців на Донбасі різко суперечать нормам, які прописані у російській військовій доктрині

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що власник російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин восени нарешті визнав, що він пов’язаний з найманцями, та був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, таким чином він намагається підвищити свій авторитет у російській системі національної безпеки.

Між тим, 23 жовтня заявив, що найманці в районі Бахмута на Донеччині просуваються на 100-200 м на день, що, за його словами, нібито є «нормальним явищем для сучасної війни».

«Відповідно до військової доктрини російські військові мали б просуватися на 30 км або більше на день. А у лютому вони планували протягом місяця прорватися через Україну на 1000 км. Насправді ж у вересні українські війська просувалися на понад 20 км на день», — констатували у британській розвідці.