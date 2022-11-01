Від початку повномасштабної війни ЗСУ збили понад 300 «шахедів» з 400 запущених

З 24 лютого російські окупанти запустили на територію України 400 іранських дронів, із низ понад 300 — збили протиповітряні сили ЗСУ

Про це інформує в Медіацентрі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські воїни ліквідували шість іранських безпілотників Shahed-136, які запустили російські загарбники по території нашої країни.

«Сьогодні вночі знищено 6 «шахедів». 3 — знищила винищувальна авіація в зоні командування «Схід» на Дніпропетровщині. 3 — тероборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань», — заявив Ігнат.

Повідомляється, що від початку використання РФ іранських безпілотників протиповітряна оборона ЗСУ вже ліквідувала понад 300 таких БПЛА.

Загалом, Росія запустила понад 400 «шахедів».