У Кремлі планують скасувати щорічне звернення Путіна

Оточення президента РФ схильне до того, що через невдачі у війні в Україні та санкції «Пряму лінію» слід скасувати, проте сам Путін рішення поки не ухвалив

Про це пише телеграм-канал «Можем обяснить», з посиланням на джерела, близькі до АП, та колишнього співробітника «Прямої лінії».

Щорічне спілкування з народом цього року планували поєднати з традиційною прес-конференцією для журналістів — так вже було 2020 року. Проте терміни заходу кілька разів переносились. У липні прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що «Пряму лінію» буде призначено після вересня, але цього так і не сталося. Наразі адміністрація президента планує взагалі скасувати захід.

«Зі скасуванням згодні всі — і Громов (Олексій Громов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, — ред.), і Кирієнко (Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, — ред.), і Вайно (Антон Вайно, керівника адміністрації президента РФ, — ред.). Зараз не час для цього. Спецоперація далека до закінчення, а питання про неї, зрозуміло, займуть більшу частину прямої лінії та прес-конференції», — заявив один із співрозмовників каналу.

Інше джерело стверджує, що «остаточне рішення має ухвалити головний» (Володимир Путін, — ред.). «Просто незрозуміло, про що говорити і з ким. Західної преси на конференції точно не буде, а поговорити з (Андрієм) Колесніковим можна і без прямої лінії», — каже він.

«Пряма лінія» відбувається щороку, починаючи з 2001-го. За словами самого Путіна, вона є найпотужнішим соціологічним опитуванням, яке дозволяє громадянам донести свою позицію та оцінку керівництву країни.

У 2021-му програма тривала 3 години 42 хвилини, Путіну надіслали понад 2,2 млн питань, він встиг відповісти на 68. При цьому дані TNS показують, що всі останні роки телевізійні рейтинги цього заходу знижувалися.