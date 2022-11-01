Красавчик Генри Кавилл возвращается к роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл намекнул на выход нового фильма, в котором предстанет в роли Супермена.

Кавилл опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором объявил, что продолжит сниматься в образе культового супергероя.

39-летний мужчина не стал раскрывать детали своих будущих проектов, но предупредил, что Кларк Кент в его исполнении снова появится на экранах.

Я хотел дать всем вам возможность посмотреть «Черного Адама» на выходных, но теперь, когда многие из вас посмотрели этот фильм, я хочу сделать это официально: я вернулся к роли Супермена. Очень маленький кусочек того, что будет, мои друзья. Наступил рассвет, приносящий надежду. Спасибо за терпение, оно будет вознаграждено. – сообщил Генри.