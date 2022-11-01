Какой электрогенератор лучше и где его купить недорого?

Вопрос выбора и покупки недорогого, но при этом качественного электрогенератора, в связи с последними событиями в Украине стоит очень остро. Частые перебои с электроснабжением заставляют украинцев все чаще задумываться о приобретении альтернативного источника электроэнергии.

Генератор электрический, путем сжигания жидкого или же газообразного топлива, может снабжать как частный дом, так и больницу, насосную станцию и строительную площадку, к которой еще не подведено электроснабжение. Однако, перед тем как сделать окончательный выбор, будет полезно ознакомиться с видами электрогенераторов, их особенностями и важными дополнительными функциями, которыми может быть оснащено данное оборудование.

Виды генераторов электроэнергии и советы по выбору

Все электрогенераторы, которые в настоящее время можно купить в Украине, делятся по:

типу топлива. Топливом могут служить: бензин, дизтопливо или газ (природный или пропан). Для домашнего использования оптимальным являются бензиновые модели, имеющие компактные размеры, неплохие эксплуатационные показатели, а главное, небольшую стоимость. Дизельные генераторы больше подойдут не как резервный, а как основной источник напряжения, их моторесурс и мощность выше, но также выше и стоимость. Газовые генераторы представлены на нашем рынке немногочисленными моделями, а всё из-за проблем с топливом. Подключение к магистрали природного газа проблематично оформить официально, а баллон с пропаном занимает много места и есть сложности с заправкой;

типу и величине генерируемого напряжения. Есть два вида напряжения однофазное (220 В) и трехфазное (380 В). Если хотя бы один ваш электроприбор, работает от напряжения 380 Вольт, то покупать однофазный генератор нет смысла. Однако, чаще всего в быту используется стандартное однофазное напряжение 220 Вольт, поэтому такие модели и пользуются спросом для домашнего использования. Нужно отметить, что в продаже есть универсальные генераторы, способные обеспечить напряжением как однофазные, так и трёхфазные потребители электроэнергии;

типу запуска. Пуск может быть ручным или автоматизированным. Автоматизированный запуск генератора осуществляется за счет стартера, работающего от встроенной аккумуляторной батареи;

типу охлаждения приводного двигателя. Маломощные генераторы до 8 кВт, работающие на бензине, чаще всего имеют естественное воздушное охлаждение, дающие возможность беспрерывной работы до 8 часов. Мощные дизель генераторы, которые должны беспрерывно снабжать объект более суток, оснащаются эффективным жидкостным охлаждением с принудительной подачей воздуха вентилятором;

наличию дополнительных функций. Среди самых полезных можно выделить: автозапуск, функцию AVR, режим сварки, защиту от перегрева.

Каждый может выбрать себе генератор, подходящий под конкретные задачи, главное при этом рассчитать его мощность. Суммарная мощность всех электроприборов, подключаемых к генератору, не должна превышать 80 %. Поэтому рекомендуется брать электрогенератор с запасом мощности от 30-50 процентов.

Где купить электрогенератор недорого?

Компания «Инструмент-центр» основанная ещё в 2008 году и имеющая отличную репутацию среди клиентов, предлагает широкий выбор генераторов электроэнергии, достаточно перейти по ссылке https://instr.com.ua/benzinovye-generatory/. Можно также оформить покупку по телефонам (097) 976-00-66 и (093) 976-00-66 или же нажав на значок телефонной трубки нижнем правом углу экрана на официальном сайте компании, с вами обязательно свяжутся в удобное для вас время.

За качество товара можно не переживать, так как компания работает уже много лет с лучшими производителями, гарантирующих качество продукции. Дополнительно перед отправкой каждый товар проходит тщательную проверку и пробный запуск, что еще больше снижает риск попадания оборудования с браком к покупателю.