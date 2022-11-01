Іран відправить Росії нову партію дронів та балістичні ракети

Іран готується до кінця 2022 року відправити до Росії нову партію зброї, яка складатиметься з 1 тис. дронів та балістичних ракет

Про це повідомляє CNN.

За інформацією неназваних чиновників однієї із західних країн, партія включатиме балістичні ракети малого радіусу дії класу «земля-земля» та ударні безпілотники, які Росія використовує у війні проти України.

Цю партію уважно відстежують, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії високоточні керовані ракети. Точні терміни, коли вантаж прибуде до РФ, невідомі. Офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.