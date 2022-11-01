ЄС засудив призов кримських татар: Росія порушує міжнародне право

Призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права, заявили у представництві Європейського Союзу в Україні, передаэ сайт представництва ЄС

«Сьогодні (1 листопада – ред.) Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил РФ.

Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму».

У представництві ЄС наголосили, що кримських татар «навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в рамках мобілізації, що проводиться в Росії, та насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини».

У представництві ЄС призов кримських татар назвали «черговим порушенням Росією міжнародного права». Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН Росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

Дослівно представництво ЄС: «ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною».

Деталі: Повідомляється, що ЄС продовжує рішуче підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і вимагає від Росії негайно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України.