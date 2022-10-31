ЗСУ залишилось деокупувати понад два десятки населених пунктів на Харківщині

Збройні сили України воюють за звільнення 24 населених пунктів у Харківській області

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Наші Збройні сили ведуть активну боротьбу за звільнення наших територій. У нас ще залишилися під окупацією в середньому 24 населені пункти. Чому я кажу «в середньому», тому що ситуація дійсно міняється на фронті, вона мінлива. Однак наші ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повністю звільнити область», — сказав Сиєнегубов.

Він наголосив, що окупанти чинять активний спротив і не мають наміру відступати.

За словами чиновника, наразі лінія фронту змінилася, тож триває робота з укріплення позицій, однак укріплюється і противник.

«Будуються оборонні та фортифікаційні споруди. У нас, нагадаю, 315 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Росіяни так само укріплюються зі своєї території. Дійсно, в них ведеться будівництво по укріпрайонах, бетонних спорудах», — сказав Синєгубов.