Япония сможет обстреливать КНДР баллистическими ракетами

Япония увеличит дальность действия новых высокоскоростных ракет до более чем 1000 километров с целью обеспечения защиты островов, удаленных от материка, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Соответствующее решение правительство Японии приняло на фоне роста военной активности Китая в регионе и ракетных испытаний Северной Кореи.

Правительство намерено увеличить дальность новых высокоскоростных ракет, находящихся на стадии разработки, до более чем 1000 км.

Новые ракеты будут использоваться для защиты отдаленных районов, в том числе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Серийное производство новых ракет начнется с 2023 года, они будут включены в инвентарь в 2026 году.