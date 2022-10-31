 
«  
  »

Япония сможет обстреливать КНДР баллистическими ракетами

Япония увеличит дальность действия новых высокоскоростных ракет до более чем 1000 километров с целью обеспечения защиты островов, удаленных от материка, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Соответствующее решение правительство Японии приняло на фоне роста военной активности Китая в регионе и ракетных испытаний Северной Кореи.

Правительство намерено увеличить дальность новых высокоскоростных ракет, находящихся на стадии разработки, до более чем 1000 км.

Новые ракеты будут использоваться для защиты отдаленных районов, в том числе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Серийное производство новых ракет начнется с 2023 года, они будут включены в инвентарь в 2026 году.

31 октября, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  