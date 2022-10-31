В Псковській області РФ знищено чотири гелікоптери оккупантів

Вночі 30 жовтня в Псковській області РФ, на території воєнного аеродрому «Веретьє» біля російсько-латвійського кордону, невідомим вибухом серьозно пошкодило два гелікоптери Ка-52 та ще два повністю знищено
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
За інформацією ресурсу, кілька вибухів пролунало о 22 годині вечора. Вибухи були такі сильні, що уламки флюзеляжу розкидало на 200 метрів навкруги.
Зазначається, що літальні апарати знаходилися на аеродромі на ремонті. Причина вибухів невідома.
Головне управління розвідки України зазначає, що окрім двох знищених гелікоптерів, ще два суттєво пошкоджено. У військовій частині проходять слідчі дії з пошуку «диверсійних груп».
За даними ГУР, Ка-52 «Алігатор» — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість — близько $16 млн.
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