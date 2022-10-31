В Псковській області РФ знищено чотири гелікоптери оккупантів

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

За інформацією ресурсу, кілька вибухів пролунало о 22 годині вечора. Вибухи були такі сильні, що уламки флюзеляжу розкидало на 200 метрів навкруги.

Зазначається, що літальні апарати знаходилися на аеродромі на ремонті. Причина вибухів невідома.

Головне управління розвідки України зазначає, що окрім двох знищених гелікоптерів, ще два суттєво пошкоджено. У військовій частині проходять слідчі дії з пошуку «диверсійних груп».

За даними ГУР, Ка-52 «Алігатор» — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість — близько $16 млн.