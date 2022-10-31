Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну

Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну кількість з початку війни.

Про це пише Euractiv, повідомляє «Європейська правда«.

За оцінками експертів, на сьогодні Болгарія через посередників поставила в Україну зброї та боєприпасів на суму щонайменше 1 мільярд євро.

При цьому Болгарія та Угорщина є єдиними країнами НАТО і ЄС, які офіційно відмовляються відправляти військову допомогу Україні.

Збройові підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка здебільшого вирізняється високою якістю і має вищі ціни на міжнародних ринках.

Александр Михайлов, колишній виконавчий директор державної компанії «Кінтекс», через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив рекордний болгарський експорт цього року.

Він навів приклад експорту болгарської збройової продукції в 2016 і 2017 роках, коли тривали регіональні військові дії в Сирії, Лівії та Ємені. Тоді дозволи на експорт зброї, видані державою, становили загалом 1,1 — 1,3 млрд євро.

Для порівняння, Михайлов зазначив, що з початку війни в Україні до сьогоднішнього дня сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.

Наразі болгарські виробники і дилери зброї продають свою продукцію переважно в Польщі та Румунії, звідки зброя потім реекспортується в Україну.

«Очевидно, що обсяги експорту до Польщі значно зросли», — сказав Михайлов, додавши, що аеропорт Жешув у Польщі, який розташований приблизно за 70 км від українського кордону, є центральним логістичним вузлом.

«Невипадково США встановили в цьому аеропорту системи протиповітряної оборони Patriot. За перші 120 днів війни в Україні з болгарських аеропортів до Жешува було здійснено 60 вантажних рейсів зі зброєю. Середня вантажопідйомність становить близько 70-80 тонн вантажу на літак», — додав він.

У квітні колишній прем’єр-міністр Бойко Борисов, чия партія ГЕРБ перемогла на останніх виборах, заявив, що він переконаний, що Болгарія експортує зброю в Україну.

Тиждень тому політичні партії ГЕРБ і «Демократична Болгарія» внесли до парламенту дві окремі пропозиції про те, щоб Болгарія допомогла Україні важким озброєнням, включно з літаками і ракетними системами.

Військово-повітряні сили Болгарії складаються здебільшого з радянських літаків МіГ-29 і Су-25, які вже не підлягають технічному обслуговуванню і скоро мають бути зняті з озброєння.