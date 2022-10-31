Суррогатное материнство — это не сложно

Есть ситуации, в которых женщина не может самостоятельно выносить ребенка. В таких случаях супружеские пары могут прибегнуть к методу суррогатного материнства, в рамках которого суррогатной матерью вынашивается генетически чужой для нее ребенок. Для того чтобы выносить ребенка в этой ситуации нужно

найти суррогатную мать , которая это сделает.

Суррогатное материнство относится к вспомогательным репродуктивным технологиям и предполагает участие в зачатии сразу трех лиц. Во-первых, в зачатии принимает участие генетический отец, предоставивший сперму для оплодотворения и согласившийся после того, как ребёнок родится, признать свое отцовство. Во-вторых, речь идет о генетической матери, предоставившей свою яйцеклетку для оплодотворения и согласившейся после появления ребёнка на свет выполнять роль матери. В- третьих, в процедуре задействована сама суррогатная мать, которой может стать женщина детородного возраста, давшая согласие, как правило, на компенсационной основе, вынашивать, а затем родить ребёнка для генетических родителей.

Данный метод лечения заключается в том, что получение эмбриона происходит из яйцеклетки и сперматозоида супружеской пары, но за вынашивание ребенка отвечает другая женщина — суррогатная мать. Суррогатная мать не обладает генетической связью с ребенком, которого она вынашивает, а, значит, не способна передать ему какие-либо свои черты, например, цвет кожи, глаз, волос. Главное требование, предъявляемое к суррогатной матери, выражается в физическом здоровье и ответственном отношении к принятой роли. Сразу после рождения, ребенка забирают биологические родители.

В роли суррогатной матери может вступить знакомая женщина либо анонимная. К обязательным условиям относится наличие хотя бы одного своего ребенка. Кроме того, суррогатная мать должна обладать крепким здоровьем, а ее возраст не может превышать 35 лет. Еще одно требование заключается в том, что суррогатной матери нельзя вынашивать плод, который получен из ее яйцеклетки.