Рух 218 суден, які беруть участь у «Зерновій ініціативі», фактично, заблокований

У зв’язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден заблоковані на своїх поточних позиціях

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України в facebook.

З них: 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача; 101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів; 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

Повідомляється також, що українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь в Ініціативі.