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Ілон Маск хоче запровадити у Twitter платну верифікацію за 20 доларів на місяць Голова МЗС Китаю Ван закликав Україну та РФ «не зачиняти двері для переговорів» » РФ втратила за добу 620 солдатів, 14 танків, літак і гелікоптер Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках Про це 31 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.10 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано

танків ‒ 2686 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.

артилерійських систем – 1728 (+4) од.

РСЗВ – 383 (+0) од.

засоби ППО ‒ 197 (+0) од.

літаків – 275 (+1) од.

гелікоптерів – 253 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.

крилаті ракети ‒ 352 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 154 (+0)