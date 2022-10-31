Proof-of-Stake VS Proof-of-Work: какой механизм лучше?

Алгоритм консенсуса – это такой себе набор требований и правил, который является обязательным для всех участников блокчейна. Это такая себе Конституция, что является неотделимой частью любого блокчейна. И каждый из сотен блокчейнов имеет свою собственную конституцию, у каждой из которых есть собственные плюсы и минусы, такие как:

масштабируемость;

скорость;

уровень децентрализации;

безопасность.

В этой статье от Tsecrypto.com мы расскажем про популярные алгоритмы Proof-of-Work и Proof-of-Stake.

Разница между PоS и PoW

Два главные механизмы консенсуса – Proof-of-Work и Proof-of-Stake – используют крипту как с целью проверки и приложения новых транзакций, так и для разработки новых токенов. Основная разница между этими механизмами в том, что Proof-of-Work, что разработан для системы Bitcoin, пользуется майнингом для достижения своих целей, а Proof-of-Stake, что является консенсус-алгоритмом Eth 2.0, Cardano и т.д., пользуется депозитирование крипты, опять-таки, для своих целей.

Плюсы и минусы Proof-of-Work

Механизм PoW (Proof-of-Work) – это алгоритм, что считается эффективным и безопасным для получения консенсуса в блокчейне. Благодаря современной вычислительной техники, DDoS-атаки на блокчейны с этим механизмом нереальны. Статьи о криптовалютах по ссылке https://tsecrypto.com/courses/ помогут вам понять DDoS-атаки и блокчейны больше. Есть в PoW и минусы, что, скорее всего, в долгосрочной перспективе могут убить его:

вред окружающей среде (соответственно, плохое представление его в СМИ);

высокая плата за электроэнергию;

низкая пропускная способность транзакций;

все большая централизация в майнинге.

Плюсы и минусы Proof-of-Stake

Конечно, PоS (Proof-of-Stake) также не идеален. К примеру, скамер во время стейкинга может подтвердить ложные транзакции. Поэтому Ethereum при переходе на механизм Proof-of-Stake создал протокол Casper. Он наказывает скамеров тем, что забирает с их счета криптовалюту и не позволяет никогда больше стейкать.

Как только реализация PоS удачно произойдет в известном протоколе как Ethereum, скорее всего, крипто общество станет более уверенным в том, что Proof-of-Stake сможет обезопасить сеть. Благодаря этому чаша весов может склониться в сторону PоS, но все равно только время сможет показать то, какой алгоритм консенсуса блокчейна будет в будущем.

Чем Proof-of-Stake лучше Proof-of-Work?

Благодаря тому, что модель Proof-of-Stake решает намного больше проблем, она и является лучшей чем Proof-of-Work:

Централизация. Больше чем 50% мощности от майнинга Bitcoin контролируются четырьмя майнинг пулами. Такая несправедливая система показывает, что обычный человек маловероятно сможет когда-нибудь получить средства за майнинг. Именно в этом основное отличие Proof-of-Stake, ведь такая модель не позволяет людям объединяться в группы, чтобы доминировать в сети и получать хорошую прибыль. А те, кто замораживает свои монеты (и этим делает взнос в сеть), получает награду пропорционально вложенной сумме.

Использование электроэнергии. Большинство блокчейнов Proof-of-Work (например, Bitcoin) пользуются огромным количеством электроэнергии. Новейшие исследования показывают, что электроэнергии для поддержки полной работоспособности блокчейна Bitcoin используется больше, чем в 159 отдельных стран! А вот у Proof-of-Stake все наоборот, ведь тут требуется намного меньше электроэнергии для проверки транзакций.

Атака 51%. Совсем недавно был пример этой атаки на блокчейн Verge, благодаря чему хакер смогу украсть 35 миллионов XVG монет. Реальная стоимость криты во время атаки была $1,75 миллионов! А вот в случае использования механизма Proof-of-Stake, попытки осуществления атаки 51% не увенчаются успехом, ведь они не будут иметь финансового смысла. Для этого у скамера в распоряжении должно быть больше 51% от всех криптовалют в обращении. Единственный возможный способ отлучить их – купить на открытом рынке. Но если вдруг обманщик решит купить такую огромную сумму, стоимость монеты точно увеличится. И, как итог, скамер потратит намного больше средств чем заработает.

Некоторые блокчейны сегодня пользуются сразу двумя технологиями в формировании новых блоков. К примеру, Proof-of-Work используется для изначального распределения, а Proof-of-Stake – для подтверждения транзакция в криптовалютах Reddcoin и PeerCoin. Это из-за того, что у каждой крипты количество изначально фиксировано, поэтому рано или поздно кончится. Тогда придется переходить на механизм PoS, при котором не происходит введения дополнительных монет в оборот.