Окупанти створюють на Херсонщині непридатні для життя умови

Загарбницька влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, закриває крамниці місцевих, створюючи непридатні для проживання умови на Херсонщині
Про це передає ОК «Південь» у фейсбуці.
«На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію», — йдеться в повідомленні.
Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Своєю чергою місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці й ринки.
Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.
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