Путін чекає на зиму і настання холодів, щоб продовжити енергетичну війну Рух 218 суден, які беруть участь у «Зерновій ініціативі», фактично, заблокований » Окупанти створюють на Херсонщині непридатні для життя умови Загарбницька влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, закриває крамниці місцевих, створюючи непридатні для проживання умови на Херсонщині Про це передає ОК «Південь» у фейсбуці. «На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію», — йдеться в повідомленні. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Своєю чергою місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці й ринки. Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.