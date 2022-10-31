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Окупанти створюють на Херсонщині непридатні для життя умови

Загарбницька влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, закриває крамниці місцевих, створюючи непридатні для проживання умови на Херсонщині

Про це передає ОК «Південь» у фейсбуці.

«На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію», — йдеться в повідомленні.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Своєю чергою місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці й ринки.

Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

31 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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