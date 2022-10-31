Через обстріли електроенергію вимикатимуть у 6 регіонах України

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів частково знеструмленими лишились 6 областей та 3 обласні центри

Про це він пише у своєму facebook.

Галущенко розповів, що внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення та екстрено запроваджено графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі та у Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Він наголошує, що наразі важливо економити електрику, адже зниження навантаження на енергомережу допоможе енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах.

«Сьогодні зранку відбувся черговий варварський напад на енергетичну систему України. Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації. Прошу всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії», — пише він.