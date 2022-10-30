Україна отримала ключову перевагу в артилерії над окупантами на півдні

Наразі Україна завдяки західним поставкам та власним безпілотникам має артилерійську перевагу над російськими силами на півдні.

Джерело: The New York Times із посиланням на українських командирів та військових аналітиків

Деталі: За даними видання, Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії.

Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

«Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією і мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних. … Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється», — йдеться у статті.

Там відзначається, що зростаюча перевага України в артилерії уможливила повільний прогрес на півдні в напрямку Херсона.

Видання зазначає, що якщо влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд, то зараз на Херсонщині українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але українські удари не лише мають більшу дальність, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та артилерійських снарядів, наданому Заходом.

«Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас», — сказав майор Олександр, командир артилерійської батареї на херсонському напрямку.

За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів.

«Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально», — запевнив майор.