Повітряні сили відібрали групу пілотів для навчання на західних винищувачах

Повітряні сили Збройних Сил України відібрали групу пілотів, які будуть в майбутньому навчатися керуванню західними винищувачами.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це кілька десятків пілотів зі знанням англійської мови.

“Командувувачем Повітряних сил генерал-лейтенант Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом“, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що Конгрес США раніше ухвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачається 100 млн дол на підготовку українських пілотів.

Автор такої ініціативи конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запропонував витрачати їх на навчання українців на літаках F-15 або F-16. Водночас, поки що не було інформації про остаточне схвалення цього положення американською владою.

США заявляли, що здійснюють дослідження в інтересах майбутнього Повітряних сил ЗСУ. У Пентагоні заявляли, що хочуть з’ясувати, який тип винищувача буде оптимальним для оновлення української тактичної авіації. Водночас, жодних конкретних обіцянок щодо передачі Україні західних літаків досі не лунало.